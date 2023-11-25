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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сакраменто» отчислил Филипа Петрушева. Ожидается, что он перейдет в «Олимпиакос»

«Сакраменто» решил расстаться с форвардом Филипом Петрушевым (23 года, 211 см). Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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