«Тотальный диктант» вновь приходит в Нижний Новгород

Проверить свою грамотность на популярной ежегодной всероссийской акции смогут все желающие 5 апреля. За 20 лет существования акция приобрела всемирный масштаб — она проходит в разных странах и даже на теплоходах и в самолётах! В прошлом году диктант собрал на своих площадках и онлайн по всему миру более миллиона человек.