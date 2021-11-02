Служба маршалов устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона в США

Вашингтон, 3 ноября. Тюрьму в Вашингтоне не закроют, но около 400 человек переведут в Пенсильванию. На условия содержания в этой тюрьме в разное время жаловались россиянка Мария Бутина и обвиняемые по делу о погроме на Капитолии 6 января 2021 года.