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Служба маршалов устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона в США

Служба маршалов устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона в США

Вашингтон, 3 ноября. Тюрьму в Вашингтоне не закроют, но около 400 человек переведут в Пенсильванию. На условия содержания в этой тюрьме в разное время жаловались россиянка Мария Бутина и обвиняемые по делу о погроме на Капитолии 6 января 2021 года.

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