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Автоэксперт рассказал, как выбрать зимнее масло для двигателя

Автоэксперт рассказал, как выбрать зимнее масло для двигателя

Россия стоит на пороге зимы, которая в нашей стране почти повсеместно продолжается по полгода. Эксперты напоминают, что нужно подготовить автомобиль: поменять не только резину на "шипы" и "липучки", но и залить в двигатель соответствующее масло.

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