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Названа средняя ставка по депозитам в 2025 году

Названа средняя ставка по депозитам в 2025 году

В 2025 году россияне получат десять триллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам, тогда как в минувшем году эта сумма составила около 7-7,5 триллиона Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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