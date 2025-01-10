Названа средняя ставка по депозитам в 2025 году

В 2025 году россияне получат десять триллионов рублей в виде процентов по банковским вкладам, тогда как в минувшем году эта сумма составила около 7-7,5 триллиона Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.