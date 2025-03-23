Джеффри Сакс оценил перспективы российско-американского диалога

Российско-американские отношения улучшаются, но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью 22 марта РИА Новости.
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