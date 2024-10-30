«Когда-то спорт сделал счастливой меня, и я хочу помочь другим достичь такого же успеха»: петербургские тренеры - о целях, достижениях и секретах профессии

Ко Дню тренера, который отмечается в России 30 октября, «Петербургский дневник» записал размышления наставников о своей работе Тренер – преподаватель высшей квалификационной категории СШОР «Академия легкой атлетики Санкт‑Петербурга» Евгений Виленский: «Работа с будущими чемпионами — это непростая задача, требующая много времени, сил, энергии и нервов.