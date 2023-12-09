Орловцам предлагают приобрести монеты с изображением режиссёра любимых комедий

«Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие фильмы российские зрители нескольких поколений знают наизусть как и имя режиссёра – Леонида Гайдая.