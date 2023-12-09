Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Украли более 10 млн. руб., а выплатят 800 тыс. Где еще можно найти такой бизнес ? Ай да власть, стоящая на страже наш...Гендиректора и ка...
  • А Кудасов
    Маладцы! Мэр идиот полный.«Золотую» дорогу ...
  • Валерий Бирюков
    Аким! Не о Вас ли глаголят в поговорке "Что может быть хуже дурака? Только дурак с инициативой!".В Орле удалось пр...

Орловцам предлагают приобрести монеты с изображением режиссёра любимых комедий

Орловцам предлагают приобрести монеты с изображением режиссёра любимых комедий

«Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие фильмы российские зрители нескольких поколений знают наизусть как и имя  режиссёра – Леонида Гайдая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх