Как будет оплачиваться работа россиян в период новогодних праздников с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года Владислав ВислПо мере приближения к новогодним праздникам 2024 года, важно обратить внимание не только на график отпусков, но и на ключевые аспекты оплаты труда, регламентируемые Трудовым кодексом Российской Федерации.
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