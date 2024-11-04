Дочь Успенской находится в реабилитационном центре

Татьяна Плаксина, которую вернули домой после побега в Израиль, находится в реабилитационном центре. Молодая женщина потихоньку возвращается в адекватное состояние, Любовь Залмановна во всем ее поддерживает, пишет 5 Канал.
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