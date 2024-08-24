В очередной окружной центр Курганской области пришло голубое топливо

У жителей села Целинное Курганской области появилась возможность провести газ к своим домам. На территории завершили строительство газораспределительной сети между Альменевским и Целинным округами, пояснила пресс-служба правительства региона.
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