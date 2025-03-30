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Всё о женщинах

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Свиная рулька за копейки — и обалденный домашний зельц готов! Супервкусно

Свиная рулька за копейки — и обалденный домашний зельц готов! Супервкусно

Купила свиную рульку за копейки и сделала обалденный домашний зельц! Это вкуснее магазинной колбасы в 10 раз! Рецепт станет вашей любимой мясной заготовкой — нежное, ароматное мясо просто тает во рту! Ингредиенты: свиная рулька — 2 кг;лук репчатый — 2 шт.

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