Купила свиную рульку за копейки и сделала обалденный домашний зельц! Это вкуснее магазинной колбасы в 10 раз! Рецепт станет вашей любимой мясной заготовкой — нежное, ароматное мясо просто тает во рту! Ингредиенты: свиная рулька — 2 кг;лук репчатый — 2 шт.