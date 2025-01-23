Юный петербуржец пострадал от кулака старшеклассника во время потасовки в учебном заведении Невского района.
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Юный петербуржец пострадал от кулака старшеклассника во время потасовки в учебном заведении Невского района.