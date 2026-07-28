Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти уральского ученого

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти выдающегося уральского селекционера, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никиты Зезина.
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