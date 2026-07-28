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Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти уральского ученого

Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства смерти уральского ученого

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко подготовить доклад о расследовании обстоятельств смерти выдающегося уральского селекционера, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никиты Зезина.

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