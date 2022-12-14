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Около 15 тысяч жителей Иркутской области остались без света и тепла в 30-градусный мороз

Около 15 тысяч жителей Иркутской области остались без света и тепла в 30-градусный мороз

Около 15 тысяч жителей Братска остались без отопления и электричества в Иркутской области. Ночью температура воздуха в Братске составляет около 30 градусов мороза.

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