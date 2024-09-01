Блицкриг на Курском направлении: новости СВО от 1 сентября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 920 день спецоперации России на Украине

Фото: © РИА Новости Обзор обстановки на фронте по состоянию на 1 сентября 2024 года показывает, что на Курском направлении сохраняется напряжённая ситуация с попытками украинских сил продвигаться в районах Коренево и Суджаны.
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