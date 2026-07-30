Снятие с жилищного учёта в связи с превышением жилищной обеспеченности: разбор судебной практики

Процесс восстановления на жилищном учёте требует глубокого анализа всех обстоятельств дела, включая сбор доказательств, подтверждающих раздельное проживание, отсутствие общего хозяйства или утрату права пользования.
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