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Снятие с жилищного учёта в связи с превышением жилищной обеспеченности: разбор судебной практики

Процесс восстановления на жилищном учёте требует глубокого анализа всех обстоятельств дела, включая сбор доказательств, подтверждающих раздельное проживание, отсутствие общего хозяйства или утрату права пользования.

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