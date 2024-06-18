Омич, натравивший собаку на забежавшую в его огород косулю, отделался штрафом в 30 тысяч. Он записал нападение на видео, чтобы продемонстрировать охотничьи навыки своего пса.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Омич, натравивший собаку на забежавшую в его огород косулю, отделался штрафом в 30 тысяч. Он записал нападение на видео, чтобы продемонстрировать охотничьи навыки своего пса.