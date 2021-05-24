Парламентская газета

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День 25 мая в истории

День 25 мая в истории

День Африки. В этот день в 1963 году в Аддис-Абебе (Эфиопия) на конференции глав государств и правительств стран Африки 32 независимых государства континента подписали устав Организации африканского единства (с 2002 года — Африканский Союз).

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