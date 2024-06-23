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На контроле: прокуратура разбирается в смертельной аварии с несовершеннолетней

На контроле: прокуратура разбирается в смертельной аварии с несовершеннолетней

В Чебаркульском районе три подружки перевернулись на иномарке, выжили не все.Чебаркульская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибла 17-летняя девочка.

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