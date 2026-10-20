Минпросвещения России ввело новую систему оценивания поведения для учеников 2-8 классов. Классные руководители будут учитывать мнение коллег при выставлении итоговой оценки.
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Советники, общественные организации... а где Гринпис, ЮНЕСКО, совбез ООН, Спортлото, наконец? Какая ж это оценка, если в нее лезут все непричастные, и на что она влияет?
Кстати, если верить сетям, то некоторым ученикам оценку должны в выставлять прокуратура и СК.