В ноябре Максим Виторган объявил, что у него появилась новая возлюбленная. Однако актер представил свою женщину поклонникам только в январе, а теперь пара перешла на новый уровень — они поделились множеством совместных фото.
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