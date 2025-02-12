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«Спасибо, любимый, за нашу дольче виту»: римские каникулы Максима Виторгана с новой избранницей — в фотографиях

«Спасибо, любимый, за нашу дольче виту»: римские каникулы Максима Виторгана с новой избранницей — в фотографиях

В ноябре Максим Виторган объявил, что у него появилась новая возлюбленная. Однако актер представил свою женщину поклонникам только в январе, а теперь пара перешла на новый уровень — они поделились множеством совместных фото.

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