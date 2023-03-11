Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Тен Хаг хочет видеть Кейна в «МЮ». Это его приоритетная цель для усиления атаки

Тен Хаг хочет видеть Кейна в «МЮ». Это его приоритетная цель для усиления атаки

Эрик тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Харри Кейна.  Как сообщает Manchester Evening News, главный тренер манкунианцев считает 29-летнего англичанина приоритетной целью для усиления атаки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх