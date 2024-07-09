ДТП с участием легковушки и нескольких грузовиков произошло на Ярославском шоссе

Массовая авария с участием нескольких грузовиков произошла на Ярославском шоссе 9 июля. Очевидица происшествия в Telegram-канале «Наш Сергиев Посад» рассказала, что из-за ДТП образовались огромные заторы на дороге.
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