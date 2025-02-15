Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 29 боеприпасов, 16 февраля сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии