Чемпионы мира по дзюдо Адамян и Тасоев выиграли турнир «Большого шлема» в Абу-Даби

Как сообщает «Парламентская газета», за нечитаемый, незарегистрированный или подложный госномер владельца СИМ предлагается штрафовать на 500—5000 рублей, за движение левее крайнего правого ряда дороги — на 1000, за езду по пешеходным дорожкам или тротуарам — на 2000.
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