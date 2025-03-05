БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы заплатим вам наконечниками копий...»

«Мы заплатим вам наконечниками копий...»

Мне «Викинги» 1958 года нравятся больше одноимённого сериала 2013 года, но для иллюстрации пойдёт. Лето 991 года в Англии выдалось жарким: флот викингов из 94 кораблей (по некоторым источникам — из 93), скорее всего, под предводительством будущего короля Олафа Трюггвасона (или без единого командования — ясности в этом вопросе нет) подошёл к южной Англии.

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