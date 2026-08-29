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Газета.ру

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Технолог Крутицкая: натуральный состав зубной пасты не делает ее более эффективной

Технолог Крутицкая: натуральный состав зубной пасты не делает ее более эффективной

Уголь в составе зубной пасты царапает эмаль, а не отбеливает ее, а наличие экстрактов растений не гарантирует лечебного эффекта.

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