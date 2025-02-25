«Метафора» позволяет совместить разные системы связи на поле боя

В зоне проведения спецоперации испытано устройство межсетевой ретрансляции «Метафора». Его можно подключить к различным, не совместимым между собой напрямую устройствам — мобильному телефону, военным или гражданским радиостанциям, планшету с интернетом, чтобы передавать между ними речевые или информационные сообщения в зашифрованном виде.