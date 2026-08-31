15+ добрых историй о людях, чьи поступки поднимают настроение и приносят радость

Наверняка у всех в жизни бывали такие дни, когда чужая помощь и доброта оказывались очень кстати. И какое же счастье, что иногда окружающих даже просить не нужно — они просто берут и помогают.
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