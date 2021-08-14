Российские военные связисты в Таджикистане провели радио тренировку по связи

Радиотренировку была проведена в военных городках Душанбе и Бохтаре, к ней было привлечено более 100 военнослужащих и 13 единиц техники связи.
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