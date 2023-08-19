Военное обозрение

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«Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии

«Это слабое место ВСУ»: генерал бундесвера высказался о дефиците офицерских кадров в украинской армии

Одной из наиболее серьезных проблем ВСУ на настоящем этапе конфликта является серьезная нехватка командиров.

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