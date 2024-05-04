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«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» сыграют в плей-офф Чемпионшипа

Команда Кирана Маккенны обыграла «Хаддерсфилд» в 46-м туре Чемпионшипа (2:0) и заняла второе место в таблице по итогам сезона, набрав 96 очков.

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