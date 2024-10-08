Экологические службы Санкт-Петербурга за неделю собрали свыше 13 тонн опасных отходов

Организация получила 426 сообщений от жителей города С 30 сентября по 6 октября городские аварийные экологические службы Санкт-Петербурга получили 426 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности, передает Piter.
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