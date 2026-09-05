Иран грозит усилением атак на флот США из-за ударов по танкерам

Иран предупредил о более мощных ударах по ВМС США, если нападения на его танкеры продолжатся. Заявление последовало после атак американцев на иранские суда у острова Харк и вблизи Джаска в ответ на попытку КСИР атаковать военно-морские силы США.
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