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Газета.ру

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Более чем у 50% опрошенных россиян чаще всего ломается сантехника

Более чем у 50% опрошенных россиян чаще всего ломается сантехника

Чаще всего у россиян выходили из строя сантехнические коммуникации (51%), бытовая техника (27%), а также электропроводка и розетки (18%).

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