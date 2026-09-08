Более чем у 50% опрошенных россиян чаще всего ломается сантехника

Чаще всего у россиян выходили из строя сантехнические коммуникации (51%), бытовая техника (27%), а также электропроводка и розетки (18%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Новиков: ...
- ЛЛ Eesti Ekspress: Э...
- ЛЛ Володин поздравил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым