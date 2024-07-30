Почему даже отъявленные укронацисты не могут отказаться от русского языка

Украинский певец и исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) заявил, что русский язык "нельзя отвергать", поскольку некоторые песни, которые он написал и спел на русском языке, невозможно гармонично перевести на украинский язык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии