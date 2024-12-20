Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Если  про  это знает любая  свинья, значит, Генштаб  знает тоже. И потому  не нам судить об его действиях.Появившиеся призн...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Удачи нашим хакерам , мочите этих удодов, оставьте их БЕЗ ВСЕХ данных и , конечно, хакните так чтобы восстановлению н...«Восстановление з...
  • Александр Жигилий
    За такое подлое убийство Героя России и такое возмездие? Это полный позор в оценке величины потери Героя России- отв...Россия нанесла по...

Литий, которого нет: как Зеленский пытается надуть Вашингтон

Литий, которого нет: как Зеленский пытается надуть Вашингтон

Одним из важнейших пунктов «победного плана», который просроченный украинский президент упорно пытается всучить своим западным (и, в первую очередь – американским) «партнерам» является предложение о передаче им прав на разработку «стратегических ресурсов на триллионы долларов», которые в конечном итоге «могут усилить либо Запад, либо Россию».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх