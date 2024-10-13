Какие шины выбрать на зиму: шипы или липучки

Приближается зима, а значит для автомобилистов наступает пора переобуваться в зимнюю резину. Если раньше выбор был не велик – только шипованные покрышки, то сравнительно недавно им появилась альтернатива – фрикционные шины или, как их прозвали автолюбители, липучки.
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