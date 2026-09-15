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Моуринью о 3:2 с «Эльче»: «У всех было ощущение, что во 2-м тайме «Реал» забьет 3-5 голов. Я иду на максимальный риск, ничья нас не устраивает, мы не могли потерять очки»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью подвел итоги матча с « Эльче » (3:2) в 6-м туре Ла Лиги .  «Три очка и ничего более.

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