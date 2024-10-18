🇨🇩🇮🇳 Пару дней назад власти ДР Конго изъявили желание обновить свой военный авиапарк покупкой индийских самолетов Tejas Mk1.
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🇨🇩🇮🇳 Пару дней назад власти ДР Конго изъявили желание обновить свой военный авиапарк покупкой индийских самолетов Tejas Mk1.
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