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Yeni Safak: Запад намерен увеличить мощность газопроводов TANAP и TAP

Yeni Safak: Запад намерен увеличить мощность газопроводов TANAP и TAP

Федеральное агентство новостей Страны Запада собираются увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы сократить зависимость от российского газа, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

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