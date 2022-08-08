Yeni Safak: Запад намерен увеличить мощность газопроводов TANAP и TAP

Федеральное агентство новостей Страны Запада собираются увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы сократить зависимость от российского газа, сообщает турецкая газета Yeni Safak.
Федеральное агентство новостей Страны Запада собираются увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы сократить зависимость от российского газа, сообщает турецкая газета Yeni Safak.
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