Врач Ильчишина выяснила, что писатель Лев Толстой страдал от желчекаменной болезни

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина изучила записи в дневниках Льва Толстого и выяснила, что писатель страдал от множества недугов.
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