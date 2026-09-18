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СахПресс

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Фронтальные разделы принесут на Сахалин дожди и похолодание — прогноз на неделю

Фронтальные разделы принесут на Сахалин дожди и похолодание — прогноз на неделю

Теплые выходные станут последними перед сменой погоды. 19 и 20 сентября на Сахалине сохранится сухой и комфортный бархатный сезон, но уже с понедельника на остров выйдут фронтальные разделы с дождями.

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