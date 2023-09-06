Несекретные материалы

14 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Умственные способности политиков США под вопросом

Умственные способности политиков США под вопросом

«Сейчас Сенат - это самый привилегированный дом престарелых в стране. Можно добиться очень многого, но нужно понимать, когда следует уйти», - заявила кандидат в президенты США Никки Хейли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Климова
А наш то Брежнев был как молодой огурчик,по сравнению с Байденом!!
Ответить
16 час.
Галина Чужая
Они только от других стран требуют сменяемости и прочих  демократий, но вот в США для них нормально, что Сенат несменяем и сидят там  и правят США  самые богатые.
Ответить
15 час.
Борис Виленский
Они уже рождаются дебилами.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх