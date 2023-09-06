«Сейчас Сенат - это самый привилегированный дом престарелых в стране. Можно добиться очень многого, но нужно понимать, когда следует уйти», - заявила кандидат в президенты США Никки Хейли.
Умственные способности политиков США под вопросом
Комментарии
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НК
Наталья Климова
А наш то Брежнев был как молодой огурчик,по сравнению с Байденом!!
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16 час.
Галина Чужая
Они только от других стран требуют сменяемости и прочих демократий, но вот в США для них нормально, что Сенат несменяем и сидят там и правят США самые богатые.
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15 час.
Борис Виленский
Они уже рождаются дебилами.
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2 час.
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