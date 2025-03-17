Собчак раскритиковала призыв депутата Руденко носить мини-юбки

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале с использованием нецензурной лексики раскритиковала депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко, который призвал женщин носить мини-юбки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии