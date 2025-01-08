Генеральное консульство Польши официально прекратило работу в Петербурге. Со здания на 5-й Советской улице сняли табличку и флаги.
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Генеральное консульство Польши официально прекратило работу в Петербурге. Со здания на 5-й Советской улице сняли табличку и флаги.