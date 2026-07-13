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Аргументы и Факты

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Грета Тунберг и группа активистов приклеили себя к асфальту в Берлине

Грета Тунберг и группа активистов приклеили себя к асфальту в Берлине

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также еще более 40 человек провели акцию перед бюро оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в центре Берлина, сообщила городская полиция в соцсети X*.

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