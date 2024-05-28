Надаль вряд ли выступит на «Уимблдоне»

Рафаэль Надаль, вероятнее всего, не примет участие в «Уимблдоне». Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров серии Большого шлема, легендарный Рафаэль Надаль заявил, что вряд ли сыграет на «Уимблдоне».