Надаль вряд ли выступит на «Уимблдоне»

Рафаэль Надаль, вероятнее всего, не примет участие в «Уимблдоне». Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров серии Большого шлема, легендарный Рафаэль Надаль заявил, что вряд ли сыграет на «Уимблдоне».
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