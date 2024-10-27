Для молодёжи Архангельска разработали квест-экскурсию по городу

Увлекательный маршрут проходит по центру города, от Вечного огня до сквера Победы, с использованием мобильных устройствУвлекательный маршрут проходит по центру города, от Вечного огня до сквера Победы, с использованием мобильных устройствТематика «Истории города А» — героические страницы Архангельска.